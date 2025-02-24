Elektrik, Doğal Gaz Derken Su Faturalarında da Yeni Dönem! Çok Su Kullanan Daha Çok Fatura Ödeyecek: Kademeli Artış için Tarih Belli Oldu

"Mevcut faturalarda su bedeli ile birlikte atıksu bedeline de yer verilirken, onun dışında evsel katı atık yani çöpler için 3 kalemde olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katıatık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli alınması gerekiyor. Ancak bu bedellerin alınması zorunlu olmayıp belediyelerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu kalemlerden elde edilen gelirlerin ÇTV ve toplama olmak üzere ikisinin İlçe Belediyelerine gitmesi gerekiyor. Diğer kalemi ise zaten uzun yıllardır büyükşehir ya da merkez belediyeler almayarak bu haklarından feragat ediyordu. Şimdi ise bu bedelin alınması zorunlu hale getiriliyor."