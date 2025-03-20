Elektriği Bedava Üretiyor, Fazlasını Satıyor! Sıfır Maliyetle Kurdu, Her Ay 20 Bin Lira Tasarruf Ediyor

“15-20 BİN LİRA KATKI SAĞLIYOR”

Koptagel, "Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor. Allah bereket versin, hiç yoktan iyidir. Hem caminin hem de Kur'an kursunun elektriğini karşılıyoruz. Üretim fazlasından kazanılan para da cami derneğinin hesabına yatıyor” dedi.