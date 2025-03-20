Elektriği Bedava Üretiyor, Fazlasını Satıyor! Sıfır Maliyetle Kurdu, Her Ay 20 Bin Lira Tasarruf Ediyor
Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mevlana Camisi, sürdürülebilir enerjiye geçerek hem kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazla ürettiği enerjiyi satarak ek gelir elde ediyor. Güneş panelleri sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami, her ay 15-20 bin lira arasında kazanç sağlıyor.
Kaynak: DHA
Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi’nin dernek yöneticileri, artan elektrik maliyetlerine karşı yenilenebilir enerjiye yönelme kararı aldı. Cemaatin ve hayırseverlerin desteğiyle cami ve Kur'an kursunun çatısına güneş panelleri kuruldu.
İlk etapta, Kur'an kursunun çatısına 40 panel yerleştirilerek günlük 10 kilovat saat elektrik üretildi. Kademeli olarak panel sayısı artırılarak cami de kendi elektriğini üretir hale geldi.
FAZLA ELEKTRİK SATILIYOR
Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Para toplayıp elektrik panolarını aldıklarını söyleyen Koptagel, kendi elektriklerini kendilerinin ürettiklerini söyledi. İhtiyaç fazlasının elektrik dağıtım şirketlerine sattıklarını belirten Koptagel, cami giderleri için kazanç sağlayabildiklerini ifade etti.
“15-20 BİN LİRA KATKI SAĞLIYOR”
Koptagel, "Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor. Allah bereket versin, hiç yoktan iyidir. Hem caminin hem de Kur'an kursunun elektriğini karşılıyoruz. Üretim fazlasından kazanılan para da cami derneğinin hesabına yatıyor” dedi.