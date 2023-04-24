Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
Döviz işlemlerine yönelik çok sayıda kısıtlama kararına imza atan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son olarak bankalara gönderdiği yazı ile dolar almak isteyen müşteriler için en düşük dolar kurunun 19.90 TL olarak belirlenmesini istedi.
Türkiye'de bir süredir uygulanan 'seçim ekonomisi', seçime haftalar kala piyasaları giderek kıskacına alacak bir hale büründü.
Gelişmiş her ülkede, milli para biriminin değerini korumakla görevlendirilen merkez bankalarının aksine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), AKP hükümetinin seçimlere daha rahat bir ortamda girebilmesi adına yaşanması muhtemel 'döviz krizi' karşısında, alışılagelmişin çok ötesinde 'önlem' kararları almaya devam ediyor.
Her ne kadar döviz alım-satım işlemleri resmen yasaklanmamış olsa da, fiili durumda dolar almak isteyen yatırımcı ve şirketlere binbir türlü zorluk çıkarılırken, bankalara verilen talimatlarda ise döviz talebi yaratabilecek her türlü adımdan uzak durulması tavsiye ediliyor.
21 Aralık 2021 tarihinde uygulanmaya başlanan ve 2021 yılının son çeyreğinde yaşanan döviz krizini bir nebze olsun baskılamayı amaçlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM), her hafta rekor seviyede talep alıyor olmasına karşın, dolar/TL paritesinde herhangi bir düşüş gözlemlenemiyor. Deprem felaketlerinin 110 milyar dolarlık yükünün yanı sıra, seçim sebebiyle ekonomiye verilen 110 milyar doların üzerindeki hasar, seçimlere kadar 'taşıma su ile değirmen yürütme' politikasını temelden sarstı.