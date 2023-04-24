Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı

21 Aralık 2021 tarihinde uygulanmaya başlanan ve 2021 yılının son çeyreğinde yaşanan döviz krizini bir nebze olsun baskılamayı amaçlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM), her hafta rekor seviyede talep alıyor olmasına karşın, dolar/TL paritesinde herhangi bir düşüş gözlemlenemiyor. Deprem felaketlerinin 110 milyar dolarlık yükünün yanı sıra, seçim sebebiyle ekonomiye verilen 110 milyar doların üzerindeki hasar, seçimlere kadar 'taşıma su ile değirmen yürütme' politikasını temelden sarstı.