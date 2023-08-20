Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti. Ekonomistler, Merkez'in yeni kararını değerlendirdi.

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Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor? - Resim: 1

Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Karara göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29; 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25; 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı.

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Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor? - Resim: 2

Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

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Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor? - Resim: 3

İşte ekonomistlerin yeni kararla ilgili yaptığı yorumlar...

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Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor? - Resim: 4
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