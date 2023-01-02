Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Milyonlarca emekli, emekli maaşı zam oranını bekliyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç belli olacak. 2023 yılının ilk yarısı içi emekli zammı hesaplama işlemi sadece enflasyon ile değil refah payı artışı ile olacak.
Ekonomistlerin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yeni ipuçlarını verdi. Peki emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplama tablosu...
13 milyonu aşkın emekli bir yandan TÜİK'in Aralık ayında açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklanırken bir yandan da ek zam için gelecek açıklamalar bekleniyor. Asgari ücret yüzde Temmuz'a göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 3 OCAK 2022'DE BELLİ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022'DE YÜZDE 42,35 OLDU
Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için doğrudan zam oranı oldu.