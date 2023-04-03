Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı
Dolar kuru ve ekonomi piyasalarına yönelik yorumlarıyla tanınan Evren Devrim Zelyut, Türkiye'de başta döviz sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın kaderini belirleyecek haftalara girildiğini aktarırken, Türk ekonomisini bekleyen muhtemel iki tabloyu da gözler önüne serdi.
Türkiye'de mevcut ekonomi yönetimi ve dolar kuru üzerine yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist Evren Devrim Zelyut, Halk TV'de konuk olduğu bir programda döviz sahiplerini nelerin beklediğini canlı yayında aktardı.
Türkiye'de pek çok alanda büyük bir değişime neden olacak 14 Mayıs seçimlerini işaret eden Zelyut, söz konusu tarihte sandıktan çıkacak kararın en büyük etkisinin ekonomiye yönelik olacağını iddia etti.
Türkiye'nin yaklaşan seçimler nedeniyle aylar öncesinden başlayan bir 'seçim ekonomisi' sistemine geçmesi ve 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik bilançosunun günden güne giderek ağırlaşmasının ardından çok sayıda ekonomist, seçimleri kim kazanırsa kazansın Türkiye'yi 'acı bir reçete' beklediğini iddia etmişti. Zelyut, bu görüşe kısmen katılmadığını belirtirken, seçim sonuçlarının ardından çok daha rahat bir ekonomik ortamın da mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' içerisinde küresel piyasalara, yabancı yatırımcılara ve Türkiye'de birikim sahibi olmak isteyen herkese yönelik oldukça detaylı çağrılar bulunuyor. Gerçekten kapsamlı bir ekonomik program ve Reuters'ın da haberinde belirttiği gibi şu anda Türkiye'ye fon sahipleri adeta akın etmiş durumda.