Ekonomist Zelyut, dolarda gün gün yaşanacakları açıkladı

Türkiye'nin yaklaşan seçimler nedeniyle aylar öncesinden başlayan bir 'seçim ekonomisi' sistemine geçmesi ve 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik bilançosunun günden güne giderek ağırlaşmasının ardından çok sayıda ekonomist, seçimleri kim kazanırsa kazansın Türkiye'yi 'acı bir reçete' beklediğini iddia etmişti. Zelyut, bu görüşe kısmen katılmadığını belirtirken, seçim sonuçlarının ardından çok daha rahat bir ekonomik ortamın da mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: