Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'

Anılan bütçe açığı 2015-2016 gibi yıllarda 50-60 milyar TL iken şimdi neden arttı derseniz, AKP'nin halkı yoksullaştıran politikalarının son bir yılda telafisi için yapılan harcamalar ve kamunun lüks yapısı, kamu ihalelerinde şişirilmiş maliyetler gelir ve gider dengesini bozdu.