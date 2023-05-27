Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Yeniçağ gazetesinde kaleme aldığı yazısında 28 Mayıs seçiminden sonra piyasalarda neler olacağını aktardı.
14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, ekonominin durumu her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Yeniçağ gazetesindeki köşesinde son verileri değerlendirdi ve seçim sonrası yaşanabilecek senaryoyu anlattı.
Zelyut'un "28 Mayıs sonrası neler olacak?" başlıklı yazısı şöyle:
Son iki yıldır üzerimizde yoğunlaşan iktisadi baskıyı bu köşeden sizlere anlattım. Pazar günü(yarın) Türkiye kendisine yeni bir hikâye yazacak. Bu çizilecek yön öncesi son kez sizlere başlıklar halinde ekonomideki son durumu ve olacakları rakamlarla göstermek isterim.
1-Bütçe açığı yani devletin gelirleri ile giderleri arasındaki fark -382 milyar dolar. Yıl sonuna doğru 1 trilyona vuracak. Bu açığın kapanması için sizler zamlar ve yeni vergilerle muhatap olacaksınız. Satın aldığınız malların ve hizmetlerin fiyatı artacak.
Anılan bütçe açığı 2015-2016 gibi yıllarda 50-60 milyar TL iken şimdi neden arttı derseniz, AKP'nin halkı yoksullaştıran politikalarının son bir yılda telafisi için yapılan harcamalar ve kamunun lüks yapısı, kamu ihalelerinde şişirilmiş maliyetler gelir ve gider dengesini bozdu.