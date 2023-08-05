Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ekonomik koşulların her geçen gün biraz daha zorlaştığı söyleyerek bu dönemde ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlere seslendi. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından konut fiyatları ve 2. elde dahi el yakan otomobil fiyatları için ekonomist Geçer, fiyatlarda beklenen değişimi açıkladı.