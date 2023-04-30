Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı: "Henüz zirveyi görmedik"

Her dönemin 'güvenli limanı' olarak tanımlanan altın, Türkiye'de de vatandaşların değişmez tercihi. Özellikle Türk lirasında son yıllarda yaşanan dalgalanma, para biriminin ani değer kaybedişi ve ülke içerisindeki enflasyonun zirveyi görmesi sonucunda birikimlerin büyük bir bölümü döviz ve emtia türünden muhafaza edilirken, en fazla rağbet gören yatırım aracı altın olmaya devam ediyor.