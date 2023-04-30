Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı: "Henüz zirveyi görmedik"
Ekonomist Selçuk Geçer, altın piyasalarında çok yakında yaşanacak gelişmelere yönelik kritik uyarılarda bulundu.
Dünya ekonomisinde kriz beklentisinin günden güne artması sonucu çok sayıda yatırımcı yüzünü altına çevirirken, xauusd paritesi hafta içerisinde 2050 dolar sınırı test ederek son yılların zirvesini yeniledi.
Her dönemin 'güvenli limanı' olarak tanımlanan altın, Türkiye'de de vatandaşların değişmez tercihi. Özellikle Türk lirasında son yıllarda yaşanan dalgalanma, para biriminin ani değer kaybedişi ve ülke içerisindeki enflasyonun zirveyi görmesi sonucunda birikimlerin büyük bir bölümü döviz ve emtia türünden muhafaza edilirken, en fazla rağbet gören yatırım aracı altın olmaya devam ediyor.
Silikon Vadisi Bankası'nın iflas etmesiyle başlayan sürecin ardından sert bir tırmanışa imza atan ons, yaşanan bankacılık krizinin frenlenmesine karşın beklenen geri çekilmeyi yaşamadı. Dönem dönem teknik düzeltmeler nedeniyle aşağı yönlü hareket edilse de, haftalar içerisinde altın için yükselen bir grafik olduğunu söylemek mümkün.
Türkiye'de ekonomi yönetimi ve dolar kuru üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, bu kez altın konusunda kritik açıklamalarda bulunurken, mevcut fiyatların artışlara rağmen hala 'çok ucuz' olduğunu iddia etti.