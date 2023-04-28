Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, TV5'te konuştu. Geçer, "Dolayısıyla bütün bunlar toplamda yarın öbür gün Türkiye'de ciddi bir kur kırılmasının olacağını bize gösteriyor otuz beş kırk liralık rakamla rakamlar bakın. Altını çizerek söylüyorum" dedi.

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Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, TV5'te Yunus Emre Avcı'nın sunduğu Günden Yansıyanlar programında döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı - Resim: 2

Geçer'in TV5'te yaptığı açıklamalar şöyle:

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Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı - Resim: 3

Döviz mevduatlarına bakıyorsunuz. Döviz mevduatları  yüz doksan milyar dolara dayanmış durumda. Üç yüz milyar dolarlık bir yükümüz var şu an itibariyle. 

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Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı - Resim: 4

Ve vatandaşlar göreceksiniz önümüzdeki haftalarda seçime yaklaştıkça dövize ve kur korumalara yüklenmeye devam edecekler. Altına yüklenmeye devam edecekler. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmek istiyorlar.

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