Ekonomist Selçuk Geçer, seçimden sonra doların yükseleceği rekor rakamı açıkladı
Ekonomist Selçuk Geçer, TV5'te konuştu. Geçer, "Dolayısıyla bütün bunlar toplamda yarın öbür gün Türkiye'de ciddi bir kur kırılmasının olacağını bize gösteriyor otuz beş kırk liralık rakamla rakamlar bakın. Altını çizerek söylüyorum" dedi.
Ekonomist Selçuk Geçer, TV5'te Yunus Emre Avcı'nın sunduğu Günden Yansıyanlar programında döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçer'in TV5'te yaptığı açıklamalar şöyle:
Döviz mevduatlarına bakıyorsunuz. Döviz mevduatları yüz doksan milyar dolara dayanmış durumda. Üç yüz milyar dolarlık bir yükümüz var şu an itibariyle.
Ve vatandaşlar göreceksiniz önümüzdeki haftalarda seçime yaklaştıkça dövize ve kur korumalara yüklenmeye devam edecekler. Altına yüklenmeye devam edecekler. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmek istiyorlar.