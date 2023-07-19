Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'
Selçuk Geçer herkesin merakla takip ettiği piyasalar hakkında açıklama yaptı. Seçim sonrası ivmesi yukarı yönlü olan doların ne zaman 38 lira olacağını açıkladı.
Euro'nun 30 lirayı geçmesiyle birlikte ekonomist Selçuk Geçer, Samimihaber'de yer alan köşesinde "Artık dolar 38" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İşte Geçer'in yazısından bazı detaylar:
Hayırlı uğurlu olsun euro 30 lirayı geçti.
“Peki dolar ne olacak” diye soranlara… O da “Pek yakında …”
Uzun zamandır söylüyorduk dolar 35’e doğru emin adımlarla gidiyor diye. Bunu söylediğimiz için yemediğimiz küfür ve hakaret kalmamıştı. Oysa bu durum kaçınılmazdı. Sadece enflasyona bakıldığında bile doların gerçek değeri 35 liranın üzerindeydi. Son yapılan vergi artışları ve zamlarla bu seviye biraz daha yukarı çıktı. Artık doların enflasyon karşısındaki değeri 38 ila 40 lira aralığında.
PEKİ AMA NE ZAMAN?
Sizlerle dolar öngörülerimizi paylaştığımızda ilk gelen soru bu;
“Peki ama ne zaman?...”
Yanıt
“Aslında hemen !..”