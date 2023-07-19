Ekonomist Selçuk Geçer 'geç bile kalındı' dedi tarih verdi: 'Dolar 38 lira olacak'

Uzun zamandır söylüyorduk dolar 35’e doğru emin adımlarla gidiyor diye. Bunu söylediğimiz için yemediğimiz küfür ve hakaret kalmamıştı. Oysa bu durum kaçınılmazdı. Sadece enflasyona bakıldığında bile doların gerçek değeri 35 liranın üzerindeydi. Son yapılan vergi artışları ve zamlarla bu seviye biraz daha yukarı çıktı. Artık doların enflasyon karşısındaki değeri 38 ila 40 lira aralığında.