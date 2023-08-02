Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin
Dolarla ilgili yaptığı yüksek tahminlerle şimşekleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk geçer dolar sahiplerini ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve doların ağustosta çıkacağı seviyeyi açıkladı.
Seçimlerden sonra dövizde başlayan yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar 27 lira sınırında hareket ederken, euro da 30 liranın üstünde. Peki bundan sonar döviz piyasasında ne olur? Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu sorunun cevabını verdi.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar tahmini ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Geçer, temmuz sonu ve ağustos ayına işaret ederek döviz kurunun varacağı noktayı değerlendirdi.
Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili tahminlerine bir yenisini ekledi. Geçer "Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz” dedi.
Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin rakam açıklaması yapıp tahminde bulunan Selçuk Geçer, "Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" dedi.