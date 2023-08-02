Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustosta çıkacağı rakamı açıkladı: Dolar borcu olanlar acele etsin

Seçimlerden sonra dövizde başlayan yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar 27 lira sınırında hareket ederken, euro da 30 liranın üstünde. Peki bundan sonar döviz piyasasında ne olur? Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu sorunun cevabını verdi.