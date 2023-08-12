Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara rakam verdi: 'Ekimde kıyamet kopacak'

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar ve altın olanlara seslenerek "satmayın" uyarısını yineledi. Doların kaç TL'ye çıkacağını açıkladı.

Dolar Altın Selçuk Geçer
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Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara rakam verdi: 'Ekimde kıyamet kopacak' - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın sahiplerine dikkat çeken uyarılarda bulundu. Geçer, dolar ve altını olanların satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara rakam verdi: 'Ekimde kıyamet kopacak' - Resim: 2

Doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaşması nedeniyle dolar alıp satmak isteyenler ne yapacağını bilemez hale geldi. Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere tarih ve rakam vererek zirveyi duyurdu.

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Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara rakam verdi: 'Ekimde kıyamet kopacak' - Resim: 3

Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.

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Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara rakam verdi: 'Ekimde kıyamet kopacak' - Resim: 4

Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

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