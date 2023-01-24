Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye"

Ekonomist Selçuk Geçer, 200 lirayla 2010 yılında alınabilen ürünler ile 2023 yılında alınabilen ürünleri karşılaştırdı.

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Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye" - Resim: 1

Dolar ve altınla ilgili yaptığı tahminlerle adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer, 2010 yılı ile 2023 yılında 200 lirayla alınabilen ürünleri kıyasladı. 

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Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye" - Resim: 2

Twitter hesabından paylaşım yapan Geçer, paylaşımına, "Vay be, nereden nereye" notunu düştü. 

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Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye" - Resim: 3

Geçer'in paylaştığı tabloya göre, 2010 yılında 200 lira ile 54 litre benzin alınabiliyordu. 2023 yılına geldiğimizde ise 10 litre benzin alınabiliyor. 

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Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye" - Resim: 4

2010 yılında 266 litre süt alınabilirken, 2023 yılında bu rakam 7 litreye düşmüş durumda. 

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