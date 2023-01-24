Ekonomist Selçuk Geçer 'acıklı öykü' notuyla paylaştı: "Nereden nereye"
Ekonomist Selçuk Geçer, 200 lirayla 2010 yılında alınabilen ürünler ile 2023 yılında alınabilen ürünleri karşılaştırdı.
Dolar ve altınla ilgili yaptığı tahminlerle adından söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer, 2010 yılı ile 2023 yılında 200 lirayla alınabilen ürünleri kıyasladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Geçer, paylaşımına, "Vay be, nereden nereye" notunu düştü.
Geçer'in paylaştığı tabloya göre, 2010 yılında 200 lira ile 54 litre benzin alınabiliyordu. 2023 yılına geldiğimizde ise 10 litre benzin alınabiliyor.
2010 yılında 266 litre süt alınabilirken, 2023 yılında bu rakam 7 litreye düşmüş durumda.