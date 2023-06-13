Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!
Ekonomist Özgür Demirtaş, YouTube kanalında "Ekonomiye ne olacak" isimli bir video yayımladı. Türkiye'deki ekonomik durumu ve gelecekteki ekonomik göstergeleri ele alan ve çeşitli analizlerde bulunan Prof. Özgür Demirtaş'ın videosu izlenme rekoru kırdı.
Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden biri olan Özgür Demirtaş, YouTube kanalında "Ekonomiye ne olacak" isimli bir video yayımladı. Türkiye'deki ekonomik durumu ve gelecekteki ekonomik göstergeleri ele alan ve çeşitli analizlerde bulunan Prof. Özgür Demirtaş'ın videosu izlenme rekoru kırdı. YouTube trendlerine ilk kez bir ekonomi videosu girdi.
NAS MODELİNİ ELEŞTİRDİ
Ekonomist Prof. Demirtaş, yayımladığı videoda Türkiye'nin iki yıldır sürdürdüğü 'nas' ekonomi modelini şiddetle eleştirerek söz konusu modelin herhangi bir bilimsel temeli olmadığını ve yeterli tedbirleri sağlamadığını ekledi.
Türkiye'nin ekonomisinin gün geçtikçe gerilediğini söyleyen Demirtaş, seçimden sonra ekonominin başına gelen Mehmet Şimşek'e destek sağlanması gerektiğini vurguladı.
Bakan Mehmet Şimşek'in politikasını savunan Prof. Demirtaş, kısa süreli toparlanmalar için çalışmaların hemen başlatılması gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek'e bir kurul oluşturması gerektiğini söyleyen Prof. Demirtaş söz konusu kurulda hangi isimlerin yer alması gerektiğini de tek tek saydı.