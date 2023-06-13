Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!

Türkiye'nin en ünlü ekonomistlerinden biri olan Özgür Demirtaş, YouTube kanalında "Ekonomiye ne olacak" isimli bir video yayımladı. Türkiye'deki ekonomik durumu ve gelecekteki ekonomik göstergeleri ele alan ve çeşitli analizlerde bulunan Prof. Özgür Demirtaş'ın videosu izlenme rekoru kırdı. YouTube trendlerine ilk kez bir ekonomi videosu girdi.