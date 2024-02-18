Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması

"Bu ülkeler Hindistan, Tayland Arjantin ve Türkiye... Bu kategorideki ülkelere 'emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli' olarak bakılıyor. Yani deniliyor ki, 'Emeklilik sisteminizi onarmazsanız, mevcut emeklilere bu maaşı ödemede problem çıkar.'