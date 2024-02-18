Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, katıldığı bir canlı yayında ekonomik krizi en çok hisseden kesimlerin başında gelen emeklileri bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında kamuoyunda merak edilen soruları yanıtladı.
Emeklilere bayram ikramiyesi konusu konuşulurken Zelyut, bu kesimi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı.
"2023 Küresel Emeklilik Raporu açıklandı. Bu raporda bütün ülkelerin emeklilik sistemleri inceleniyor ve A, B, C, D kategorilerine ayrılıyor. D klasmanında yer alan ülkeler için büyük tehlikeler var" diyen Evren Devrim Zelyut, şöyle devam etti:
"Bu ülkeler Hindistan, Tayland Arjantin ve Türkiye... Bu kategorideki ülkelere 'emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli' olarak bakılıyor. Yani deniliyor ki, 'Emeklilik sisteminizi onarmazsanız, mevcut emeklilere bu maaşı ödemede problem çıkar.'
Dolayısıyla biz maaşların az olduğunu düşünürken esas büyük tehlike bu zihniyetin devam etmesi durumunda emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması.
Çünkü dönüp bütçeye ve rezervlere bakıldığında Türkiye kasasının tam takır kuru bakır olduğu görülüyor."
Kaynak: Halk TV