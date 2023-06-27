Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli'

Borsa İstanbul, dün gün içi tarihi zirvesini 5749 puana, kapanış rekorunu ise 5732 puana taşırken; yeni güne kayıpla başladı. Endeks, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve gün içi zirvesini 5756 puana tırmanarak yeniledi. BIST 100 endeksi saat 10.54 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 5752 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, borsadan negatif ayrışırken; şu dakikalarda yüzde 0,41 düşüşle 5274 puanda işlem gördü.