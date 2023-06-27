Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Merkez Bankası'nın faiz kararından bu yana sürekli olarak zirvesini yenileyen dolar / TL kuruyla ilgili olarak tahminini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerinin altında faiz artırımı sonrası, piyasada volatil seyir devam ediyor. Yurt içi piyasa, Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftanın ikinci ve son işlem gününe rekorlarla başladı.
Dolar yeni zirvesini, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 26,20 TL'ye çıkardı. Kur, saat 10.47 itibarıyla yüzde 0,74 düşüşle 25,7175 TL'de hareket etti.
Euro da dolara eşlik ederek sığ piyasada yeni zirvesini 28,56 TL'ye yükseltti. Euro/TL, aynı dakikalarda yüzde 0,63 kayıpla 28,1335 TL'de işlem gördü.
Borsa İstanbul, dün gün içi tarihi zirvesini 5749 puana, kapanış rekorunu ise 5732 puana taşırken; yeni güne kayıpla başladı. Endeks, sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve gün içi zirvesini 5756 puana tırmanarak yeniledi. BIST 100 endeksi saat 10.54 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 5752 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, borsadan negatif ayrışırken; şu dakikalarda yüzde 0,41 düşüşle 5274 puanda işlem gördü.