Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor'

Adalet ve kalkınma vaat etmiş bir parti vardı ve dış ilişkiler sorunsuz devam ediyordu. Buna bağlı olarak ABD ve AB sermaye girişleri yaşanıyordu. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrası Amerikan Merkez Bankası para basmaya başlamış. 2008’de 900 milyar dolar olan varlıklar 2013 yılında 4 trilyon dolara çıkmıştı. Bu genişlemeye bağlı olarak da Türkiye’ye giren dolar kuru şekilde de görüldüğü üzere sabit tutmayı başarmıştı.