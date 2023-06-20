Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor'
Dövizle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme alan ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Dolarda birinci perde kapanıyor" başlıklı yazısında döviz mevduatı olan ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bir değerlendirme yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başkanlığı sonrasında ekonomide yeni bir dönem başladı. Dövizle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme alan ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Dolarda birinci perde kapanıyor" başlıklı yazısında döviz mevduatı olan ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bir değerlendirme yaptı.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un "Dolarda birinci perde kapanıyor" başlıklı yazısı şöyle:
Yatay eksende yıllar, dikey eksende kur değeri mevcut.
2001 krizinde kur yaklaşık 50 kuruştan 1,5 liraya çıkmış daha sonra yıllarca 2,5 lira düzeyinde yatay seyretmiş. Nereye kadar? 2013 yılına dek…
2013 öncesinin en önemli özellikleri şuydu:
Adalet ve kalkınma vaat etmiş bir parti vardı ve dış ilişkiler sorunsuz devam ediyordu. Buna bağlı olarak ABD ve AB sermaye girişleri yaşanıyordu. Özellikle 2008 Küresel Krizi sonrası Amerikan Merkez Bankası para basmaya başlamış. 2008’de 900 milyar dolar olan varlıklar 2013 yılında 4 trilyon dolara çıkmıştı. Bu genişlemeye bağlı olarak da Türkiye’ye giren dolar kuru şekilde de görüldüğü üzere sabit tutmayı başarmıştı.
Ancak bu dönemde hükümet daha çok alt yapı yatırımlarına odaklanmış, düşük kurun yarattığı rahatlıkla ithalata dayalı üretim ve düşük teknoloji ihracatına dayalı büyüme modeli ile içeride sahte bir zenginlik yaratmıştır.