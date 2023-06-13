Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!

"Memleket olarak, iktidarı ile muhalefeti ile ortamız, normalimiz yok. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olmasından sonra yapılan yorumlara bakınca bunu net gördüm." diyen Zelyut, "Şimdi Şimşek, akıldan kopmuş ekonomiyi gerçeğe yanaştırmak, kurun 30 lirayı aşarak sanayide çarkların tamamen durmasını engellemek için gelmişken, daha ortada planı, icraatları yokken, insafsızca eleştirmek ne kadar doğrudur?" diye sordu.