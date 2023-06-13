Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
Dolar, konut, otomobil ve borsa ile ilgili çok önemli saptamalarda bulunan ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların hangi rakamda duracağını tahmin etti ve dolar kurunun nasıl düşeceğini de açıkladı.
Yeniçağ'dan Evren Devrim Zelyut'un "Dolar nereden dönecek? Borsa ne olacak? Şimşek başaracak mı?" başlık yazısında çok önemli saptamalarda bulundu.
Dolar borcu olanlara, elinde dolar bulunduranlara ve Borsa'da yatırım yapmak isteyenlere rehber olabilecek saptamalar yapan Zelyut, Mehmet Şimşek'e yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
"Memleket olarak, iktidarı ile muhalefeti ile ortamız, normalimiz yok. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olmasından sonra yapılan yorumlara bakınca bunu net gördüm." diyen Zelyut, "Şimdi Şimşek, akıldan kopmuş ekonomiyi gerçeğe yanaştırmak, kurun 30 lirayı aşarak sanayide çarkların tamamen durmasını engellemek için gelmişken, daha ortada planı, icraatları yokken, insafsızca eleştirmek ne kadar doğrudur?" diye sordu.
Dolar kurunun büyük ihtimalle 26 lira ile 28 lira arasında bir yerde duracağını söyleyen Evren devrim Zelyut, Şimşek'e yönelik eleştirilerde bulunanlar için "Bunu yapanlar ya ülke ekonomisi iyice yıkılsın aradan biz sıyrılalım diyor, ya da ekonomin uçurumun kenarında olduğunun farkında değil, kayıkçı kavgasına devam ediyor." tepkisinde bulundu.