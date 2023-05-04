Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan ''Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak" açıklaması geldi. Yeni zam dalgası, yeni vergi dalgasının olacağını belirten Zelyut, dolar ve altın için çok net konuştu.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Altın rezervlerimiz alarm veriyor" diyen Zelyut, ABD Merkez Bankası Fed'den gelecek mesajların fiyatları nasıl etkileyeceğini anlattı.
''Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak" diyen Evren Devrim Zelyut, cebimize dokunacak sıkıntılar olduğunu belirtti. Zelyut son videosunda şunları kaydetti:
"Mevduatın beşte biri kur korumalıda bu çılgın bir rakam. Kur 1 lira yukarı gittiği zaman bütçenin üzerine ek yükler gelecek. Bütçe dediğimiz biziz. 22,5 olsa kur 8-9 milyar dolar yük biniyor. Kaosa götürecek taraf şu.
"Yeni zam dalgası, yeni vergi dalgası..."
Kurun artışı maliyetleri yukarı çıkartıyor. Kur korumalıya faiz ödeniyor bu da bütçe açığına neden oluyor bu bizden alınacak. 8-9 milyar dolar ciddi rakam bu yeni zam dalgası, yeni vergi dalgası hayatımızı kaosa çevirecek gelişme...