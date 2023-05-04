Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak

Kurun artışı maliyetleri yukarı çıkartıyor. Kur korumalıya faiz ödeniyor bu da bütçe açığına neden oluyor bu bizden alınacak. 8-9 milyar dolar ciddi rakam bu yeni zam dalgası, yeni vergi dalgası hayatımızı kaosa çevirecek gelişme...