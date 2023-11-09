Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var

Ekonomist Atilla Yeşilada, dünyaca ünlü ve milyonlarca müşterisi bulunan dev şirketin iflas edeceğini iddia etti.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 1

Şirketlere fiziksel ve sanal çalışma alanları sunan girişim WeWork, 19 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 2

Yeniçağ'ın haberine göre WeWork’un iflas başvurusunun ardından ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, sıradaki şirketi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 3

Yeşilada, “ABD’nin en değerli girişimi iflas başvurusunda bulundu. WeWork’ten ders çıkarılmalı. Şimdi sırada Airbnb var.” dedi.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 4

PANDEMİDE HASAR ALDI

Ev paylaşım ve rezervasyon uygulaması Airbnb, pandemi nedeniyle zarar görmüş ve bu nedenle Covid-19 krizinin yol açtığı nakit sıkıntısını aşmak için şirket, çalışanlarının %90’ını işten çıkarma kararı almıştı.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 5

VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA 779 MİLYON EURO'YA EL KONULDU

İtalya’da vergi kaçırdığı gerekçesiyle kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb’nin 779 milyon Euro'suna el konuldu.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 6

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin İrlanda’daki Avrupa genel merkezinin 2017-2021 yılları arasında 3,7 milyar euro tutarındaki gelire ilişkin yüzde 21’lik vergiyi ödemediği iddia edildi.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 7

Airbnb’de 2017-2021 döneminde yöneticilik pozisyonunda bulunan 3 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.

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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 8
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Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var - Resim: 9
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