Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var
Ekonomist Atilla Yeşilada, dünyaca ünlü ve milyonlarca müşterisi bulunan dev şirketin iflas edeceğini iddia etti.
Şirketlere fiziksel ve sanal çalışma alanları sunan girişim WeWork, 19 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
Yeniçağ'ın haberine göre WeWork’un iflas başvurusunun ardından ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, sıradaki şirketi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Yeşilada, “ABD’nin en değerli girişimi iflas başvurusunda bulundu. WeWork’ten ders çıkarılmalı. Şimdi sırada Airbnb var.” dedi.
PANDEMİDE HASAR ALDI
Ev paylaşım ve rezervasyon uygulaması Airbnb, pandemi nedeniyle zarar görmüş ve bu nedenle Covid-19 krizinin yol açtığı nakit sıkıntısını aşmak için şirket, çalışanlarının %90’ını işten çıkarma kararı almıştı.
VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA 779 MİLYON EURO'YA EL KONULDU
İtalya’da vergi kaçırdığı gerekçesiyle kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb’nin 779 milyon Euro'suna el konuldu.
Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin İrlanda’daki Avrupa genel merkezinin 2017-2021 yılları arasında 3,7 milyar euro tutarındaki gelire ilişkin yüzde 21’lik vergiyi ödemediği iddia edildi.
Airbnb’de 2017-2021 döneminde yöneticilik pozisyonunda bulunan 3 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.