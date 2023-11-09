Ekonomist Atilla Yeşilada, dev şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi: Milyonlarca müşterisi var

PANDEMİDE HASAR ALDI

Ev paylaşım ve rezervasyon uygulaması Airbnb, pandemi nedeniyle zarar görmüş ve bu nedenle Covid-19 krizinin yol açtığı nakit sıkıntısını aşmak için şirket, çalışanlarının %90’ını işten çıkarma kararı almıştı.