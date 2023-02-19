Ekonomist Atilla Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Türkiye ekonomisinin durumu gündeme geldi.