Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi!

Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı endişesiyle dolar/TL, rekor üstüne rekor kırdı. Bu gelişmeler sonrası Bank of America Securities (BofA), yeni dolar/TL tahmininde bulundu.

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Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi! - Resim: 1

Vergi ve ÖTV artışıyla birlikte zamlar peş peşe gelirken enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi! - Resim: 2

Öte yandan yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Temmuz 2023 saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı yatırımcının odağında bulunuyor.

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Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi! - Resim: 3

TAŞINMAZLARIN SATIŞI GÜNDEMDE

Ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başladığı Körfez ülkeleri ziyareti de takip edilen gündem maddeleri arasında. Erdoğan'ın ziyaretinde çıkmaza giren Türkiye ekonomisi için taşınmazlarının satılması gündemin ana maddesi.

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Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi! - Resim: 4

ENFLASYON ENDİŞESİ HAKİM GÖRÜŞ

Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azaldı. Ancak, yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi, dış borç ve bütçe açığı dolar/TL'nin yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

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