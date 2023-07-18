Ekonomik kriz derinleşti, ünlü bankadan yeni dolar/TL tahmini geldi!

ENFLASYON ENDİŞESİ HAKİM GÖRÜŞ

Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azaldı. Ancak, yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi, dış borç ve bütçe açığı dolar/TL'nin yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.