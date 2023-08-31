Ekonomik kriz arşa çıktı, memur zammı tepki çekti!

'MERKEZ BANKASI'NDAN DAHA MI İYİLER?'

Ekonomist Oğuz Demir, SZC TV yayınındaki yorumunda şunları kaydetti:

"Bu masanın etrafındaki 15 kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin altı ayına ilişkin hangi yeterliliğe sahipler? Merkez Bankası'ndan mı daha iyiler? Hükümetin elinde bir tahmin var büyüme için. 15 + 10... Kaynak ne? 'Biz öyle düşündük' Hükümetin teklifi işte."

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: