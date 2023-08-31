Ekonomik kriz arşa çıktı, memur zammı tepki çekti!
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifini olduğu gibi onaylaması, hali hazırda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle tepkilere neden oldu. Ekonomistler, enflasyona dikkat çekip, yoksulluk vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki yıldır resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon, cari açık ve döviz kurları görülmemiş seviyelere ulaşırken, bugün belirlenen memur zammı mevcut hayat pahalılığı nedeniyle tepki çekiyor.
Uzlaşmazlık nedeniyle gidilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Yani, hükümetin teklifini aynen onaylamış oldu.
İktisatçı Hayri Kozanoğlu, Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 33 olduğunu hatırlatarak verilen karara tepki gösterdi; Hakem Kurulu resmen sizi daha da yoksullaştıracağım, diyor" ifadesini kullandı.
Gazeteci Zafer Arapkirli, Hakem Kurulu'nu futboldaki hakemlere benzeterek "Gözleri de, VAR görüntüleri de 'işlerine geldiği gibi' çalışıyor. Memuru yine açlığa mahkum ettiler" yorumunu yaparken, Barış Yarkadaş da "Hiç yapmasalarmış daha iyiymiş" tepkisini gösterdi.
'MERKEZ BANKASI'NDAN DAHA MI İYİLER?'
Ekonomist Oğuz Demir, SZC TV yayınındaki yorumunda şunları kaydetti:
"Bu masanın etrafındaki 15 kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin altı ayına ilişkin hangi yeterliliğe sahipler? Merkez Bankası'ndan mı daha iyiler? Hükümetin elinde bir tahmin var büyüme için. 15 + 10... Kaynak ne? 'Biz öyle düşündük' Hükümetin teklifi işte."
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: