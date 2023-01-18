Ekonomi yazarı Kahveci: Bizi çok ama çok karanlık bir gelecek bekliyor
Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, AKP döneminde izlenen ekonomi politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Bizi çok ama çok karanlık bir gelecek bekliyor" dedi.
Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Karar’da yayımlanan yazısında AKP iktidara geldiğinde geldiğinde Türkiye’de kullanılan kredi büyüklüğünün ülke gelirinin yüzde 13.0’larında olduğunu söyledi.
Bugün bu oranın yüzde 75’lere çıktığını dile getiren Kahveci, “Tüm varlığımız ile ülkeyi krediye boğduk. Şimdi asıl soruyu soralım: Bunca kredi karşısında yatırım, verimlilik, gelir veya refahımız mı arttı? Maalesef bunca kredi karşılığında elde ettiğimiz sonuç nerede ise sıfır” ifadesini kullandı.
Kahveci, şunları kaydetti:
"Ne teknolojimiz gelişti ne de verimliliğimiz arttı. Adeta verimsizlik ve fakirliğe hapsolduk.
Yüksek teknolojik ürün satış oranımız yüzde 6,5’lardan yüzde 2,5’lara geriledi. Ne bir marka yarattık ne bir teknolojik ürün ürettik.