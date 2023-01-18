Ekonomi yazarı Kahveci: Bizi çok ama çok karanlık bir gelecek bekliyor

Bugün bu oranın yüzde 75’lere çıktığını dile getiren Kahveci, “Tüm varlığımız ile ülkeyi krediye boğduk. Şimdi asıl soruyu soralım: Bunca kredi karşısında yatırım, verimlilik, gelir veya refahımız mı arttı? Maalesef bunca kredi karşılığında elde ettiğimiz sonuç nerede ise sıfır” ifadesini kullandı.