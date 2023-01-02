Ek zam görüşmeleri tamamlandı: Ziraat ve Halk Bankası çalışanlarının zam oranı belli oldu

"Temmuz ayındaki yüzde 35 ücret artışı da bu yıl sonunda yapılan ücret artışları da yetkili olduğumuz üç bankamızla imzalanan ek protokoller çerçevesinde yapıldı. Yeni bir TİS imzalamayacak olmamamıza rağmen, 14 bölge şube başkanlığımızda geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantıları yaptık. Üyelerimizden gelen talep, sorun ve çözüm önerilerini aldık. Katıldığımız bütün toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde ocak 2022-ocak 2023 ücret artışlarının, açıklanan yeniden değerleme oranının üzerinde olmasının gerektiğini dile getirdik. Kümülatif olarak da bu orana ulaştık. Ocak 2022 ücret artışı ortalama yüzde 35, temmuz ücret artışı yüzde 35 ve ocak 2023 ücret artışı yüzde 55 olmak üzere kümülatif olarak 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının üzerinde bir ücret artışı elde edildi."