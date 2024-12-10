Ehliyette Sil Baştan Yeni Dönem! A, B, C, D, F ve G Ehliyeti Olan Milyonları İlgilendiriyor! Yaş Sınırı Değişti

Yeni gelen kararla M sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooterlar kullanabilecek. A1 Sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen, azami gücü 11 kW’ı aşmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletler ve 3 tekerlekli motorlu araçlar (güç sınırı 15 kW) sürebilecek. B1 Sınıfı (16 yaş) ehliyeti olanlar dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW’ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg’ı geçmeyen araçlar, genelde şehir içinde kullanılan küçük, hafif motorlu araçlara binebilecek.