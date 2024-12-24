Ehliyette O Şart Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek

B SINIFI EHLİYET İÇİN O ZORUNLULUK KALKTI

Ehliyet sınavı süresi, 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Adaylar, sınavı tamamladıktan sonra bile ek sürelerde değerlendirilebilecek. Sınavda tek hamlede paralel park etme zorunluluğu getirildi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar hak verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmayacak. Ayrıca adayların tek bir parkurda sınava girme zorunluluğu da tamamen ortadan kaldırıldı. Artık adaylar onun yerine iki sınav parkurundan sorumlu olacak. Hangi güzergahta sınava gireceği kura ile belirlenecek.