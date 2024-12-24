Ehliyette O Şart Kaldırıldı: 1 Ocak'tan Sonra Yürürlüğe Girecek
1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ehliyette çok sayıda değişiklik meydana geldi. Yeni yılda ehliyet almak ve yenilemek artık daha da zorlaştı. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyetteki o şart ortadan kaldırıldı.
Kaynak: DHA-İHA
Milyonlarca ehliyet sahibi için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ehliyette çok sayıda değişiklik meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ve Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak'tan itibaren ehliyet alacaklar için tek bir parkurda sınava girme şartı tamamen kaldırıldı. Artık adaylar onun yerine iki sınav parkurundan sorumlu olacak. Hangi güzergahta sınava gireceği kura ile belirlenecek.
YENİ YILDA FİYATI 7 BİN TL'YE YÜKSELDİ
Yeni yılda ehliyet almak ve yenilemek daha da zorlaşacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, sürücü adaylarını ve ehliyetini yenilemek isteyenleri yakından ilgilendiriyor. 15 TL gibi düşük bir ücretle yenilenebilen ehliyetler, yeni yıldan itibaren 7 bin 441 TL gibi yüksek bir bedelle yenilenecek.
2025'TE EHLİYETE YÜZDE 44 ZAM
Sadece ehliyet yenileme değil, sürücü kursu ücretlerinde de önemli bir artış yaşanacak. Yeni yılda sürücü kursları, yüzde 44 oranında zamlı olacak. Sürücü kursları ile birlikte harç bedelleri de aynı oranda artacak. Kurs ücreti ile birlikte yeni yılda ehliyet almak için rakamlar 30 bin liranın üzerine çıkacak.
1 OCAK'TAN SONRA EHLİYET SINAVLARINDA O ŞART KALDIRILDI
1 Ocak'tan sonra yeni yönetmelik ile birlikte ehliyet sınavlarında da önemli değişiklikler yapılacak. En dikkat çeken değişiklikler arasında sınav süresinin uzaması ve paralel park sınavında yeni kuralların getirilmesi oldu.
B SINIFI EHLİYET İÇİN O ZORUNLULUK KALKTI
Ehliyet sınavı süresi, 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Adaylar, sınavı tamamladıktan sonra bile ek sürelerde değerlendirilebilecek. Sınavda tek hamlede paralel park etme zorunluluğu getirildi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar hak verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmayacak. Ayrıca adayların tek bir parkurda sınava girme zorunluluğu da tamamen ortadan kaldırıldı. Artık adaylar onun yerine iki sınav parkurundan sorumlu olacak. Hangi güzergahta sınava gireceği kura ile belirlenecek.
B SINIFI EHLİYETLER ARTIK O ARAÇLARI DA KULLANABİLECEK
Karayolları Trafik Kanunu'nda da önemli bir değişiklik meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları işbirliğiyle hızla ilerleyen yasal düzenlemelerle birlikte, artık B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı genişletildi. Böylelikle 2025'te B sınıfı ehliyet sahipleri artık "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanabilecekler.