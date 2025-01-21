Ehliyette Flaş Karar: 65 Yaş Üstüne Yeni Kısıtlama Geliyor
Avrupa Birliği, yaşlı sürücülerle ilgili trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Planlanan uygulama kapsamında, 65 yaş üstü sürücüler ehliyetlerini yenilerken ek şartlarla karşılaşabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği (AB), yaşlı sürücülerle ilgili trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Planlanan uygulama kapsamında, 65 yaş üstü sürücüler ehliyetlerini yenilerken ek şartlarla karşılaşabilecek. Bu düzenlemeyle hem yaşlı sürücülerin hem de genel trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
ARABALARA YENİ İŞARET GELİYOR
Japonya’da uzun yıllardır kullanılan ve “Koreija İşareti” olarak bilinen yaşlı sürücü sembolünün, Avrupa genelinde zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu sembol, 65 yaş üzerindeki sürücüleri işaretleyerek trafikte diğer araç kullanıcılarını bilgilendirmeyi ve olası kazaları önlemeyi hedefliyor. AB’nin bu girişimi, yaşlı sürücülerin trafikteki görünürlüğünü artırarak daha güvenli bir sürüş ortamı yaratmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE'DE DE UYGULANACAK MI?
Türkiye’de ehliyet alımı için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 80 yaşını geçen sürücülerden her iki yılda bir kapsamlı bir sağlık raporu talep ediliyor. Ülkede ehliyet sahibi kişi sayısının 33 milyonu aştığı bilinirken, 65 yaş ve üzerindeki sürücülerin sayısında da belirgin bir artış gözlemleniyor. Avrupa’daki bu yeni düzenlemelerin Türkiye’de de uygulanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
Trafik kazalarının önlenmesi, dünya genelinde önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle yaşlı sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen uygulamalar, birçok ülkede hayata geçiriliyor. Japonya’da başarıyla uygulanan “Koreija İşareti”, Avrupa’da güvenlik alanında önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor. Bu sembolün farkındalık yaratma ve kazaları azaltma konularında etkili olması bekleniyor.
AVRUPA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLABİLİR
Bazı Avrupa ülkelerinde 65 yaş üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme sürecine ek kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. Bu uygulama, hem yaşlı bireylerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Avrupa’da başlatılacak bu düzenlemelerin Türkiye gibi aday ülkelerde de örnek alınarak uygulanabileceği öngörülüyor.