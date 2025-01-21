Ehliyette Flaş Karar: 65 Yaş Üstüne Yeni Kısıtlama Geliyor

TÜRKİYE'DE DE UYGULANACAK MI?

Türkiye’de ehliyet alımı için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 80 yaşını geçen sürücülerden her iki yılda bir kapsamlı bir sağlık raporu talep ediliyor. Ülkede ehliyet sahibi kişi sayısının 33 milyonu aştığı bilinirken, 65 yaş ve üzerindeki sürücülerin sayısında da belirgin bir artış gözlemleniyor. Avrupa’daki bu yeni düzenlemelerin Türkiye’de de uygulanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.