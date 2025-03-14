Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek

EHLİYET ÜZERİNDE BELİRTİLMİYOR

Ancak Almanya'dan farklı olarak, Türkiye'de bu durum ehliyet üzerinde belirtilmiyor. Görme bozukluğu olan ancak gözlük veya lens kullanmayanlar, olası bir kazada doğrudan sorumlu tutulabiliyor ve trafik cezasına çarptırılabiliyor. Türkiye'de gözlük takmayan kişilere yönelik belirli bir para cezası uygulanmasa da, kazaya sebep olmaları durumunda hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.