Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Almanya'da ehliyet sahibi kişilerin gözlük veya kontakt lens kullanmaları gerektiğine dair ehliyette özel bir kod sistemi olmasına rağmen trafikteyken gözlük veya lens kullanmıyorsa para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da, görme bozukluğu veya gözlük eksikliği nedeniyle her gün 800'e yakın trafik kazası yaşanıyor. Ülkede ehliyet sahibi olan her sürücünün, gözlük takması gerektiği durumlarda araç kullanırken gözlük veya kontakt lens kullanması zorunlu oldu. Artı49'un haberine göre, Almanya'da ehliyet sahibi kişilerin gözlükleri veya kontakt lensleri kullanmaları gerektiğine dair ehliyette özel bir kod sistemiyle belirtiliyor. "Anahtar numarası" olarak bilinen bu sistem, polisin denetim yapmasını kolaylaştırıyor.
Bir kişinin görme desteğine ihtiyacı olduğu halde gözlük takılmadığı tespit edilirse, ilk etapta 25 Euro para cezası uygulanıyor. Ancak, gözlüksüz araç kullanımı bir kazaya neden olursa, bu durum yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayıp, hapis cezasına kadar uzanabiliyor. Ayrıca sigorta şirketleri, kazaya sebebiyet veren ve gözlük takmayanlar için tazminat hakkına sahip olabiliyor.
TÜRKİYE'DE GÖZLÜK TAKMAK ZORUNLU MU?
Türkiye'de de benzer bir düzenleme mevcut, ancak Almanya'daki kadar detaylı bir sistem söz konusu değil. Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyen kişilerin sağlık raporlarını alması gerekiyor. Eğer bu raporda gözlük veya kontakt lens kullanımı gerektiği belirtilmişse, aracın kullanımı sırasında sürücünün bu gerekliliğe uyması zorunlu.
EHLİYET ÜZERİNDE BELİRTİLMİYOR
Ancak Almanya'dan farklı olarak, Türkiye'de bu durum ehliyet üzerinde belirtilmiyor. Görme bozukluğu olan ancak gözlük veya lens kullanmayanlar, olası bir kazada doğrudan sorumlu tutulabiliyor ve trafik cezasına çarptırılabiliyor. Türkiye'de gözlük takmayan kişilere yönelik belirli bir para cezası uygulanmasa da, kazaya sebep olmaları durumunda hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.