Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreye ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir uyarı yapıldı. Belirlenen tarihe kadar değişim işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla trafiğe çıkmaları halinde 18 bin 679 TL ceza ödeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ehliyet Kimlik Trafik Cezası
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Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak - Resim: 1

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip ehliyetlerin yenilenme süreciyle ilgili uyarılar sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak - Resim: 2

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ancak yetkililer, bu sürenin son kez uzatıldığını belirterek, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

2 MİLYON SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon sürücünün hâlâ eski tip ehliyet kullandığı ifade edilirken, belirlenen tarihe kadar değişim işlemini gerçekleştirmeyenlerin trafiğe çıkması halinde ciddi para cezası alacakları bildirildi.

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Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak - Resim: 3

18 BİN 679 LİRA CEZA VERİLİP EHLİYETE EL KONULACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

-31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak.

-Denetimlerde eski ehliyetle yakalanan sürücülere 18 bin 679 TL para cezası kesilecek.

-Ehliyet yenilenmediği takdirde, sürücü belgelerine el konulacak.

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