Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreye ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir uyarı yapıldı. Belirlenen tarihe kadar değişim işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla trafiğe çıkmaları halinde 18 bin 679 TL ceza ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip ehliyetlerin yenilenme süreciyle ilgili uyarılar sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurmuştu.
AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK
Ancak yetkililer, bu sürenin son kez uzatıldığını belirterek, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.
2 MİLYON SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon sürücünün hâlâ eski tip ehliyet kullandığı ifade edilirken, belirlenen tarihe kadar değişim işlemini gerçekleştirmeyenlerin trafiğe çıkması halinde ciddi para cezası alacakları bildirildi.
18 BİN 679 LİRA CEZA VERİLİP EHLİYETE EL KONULACAK
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre:
-31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, 1 Ağustos’tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak.
-Denetimlerde eski ehliyetle yakalanan sürücülere 18 bin 679 TL para cezası kesilecek.
-Ehliyet yenilenmediği takdirde, sürücü belgelerine el konulacak.