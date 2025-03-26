Ehliyet Sahipleri İçin Son Nokta Koyuldu: Bir An Önce Yapmayan 18 Bin Lirayı Cepten Çıkaracak

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ancak yetkililer, bu sürenin son kez uzatıldığını belirterek, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

2 MİLYON SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon sürücünün hâlâ eski tip ehliyet kullandığı ifade edilirken, belirlenen tarihe kadar değişim işlemini gerçekleştirmeyenlerin trafiğe çıkması halinde ciddi para cezası alacakları bildirildi.