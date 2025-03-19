Ehliyet Sahipleri Dikkat! Trafikte Yapılan Bu Hata Ehliyeti Süresiz Götürüyor, Aracı Trafikten Men Ediyor: 46 Bin Lira Cezası Var
Trafik kurallarına getirilen sıkı denetimlerle birlikte ehliyet sahiplerinin daha dikkatli olması gereken süreç başlamış oldu. Trafikte bu kural ihlalini yapanların ehliyetine el konuluyor, araçları trafikten men ediliyor. Bununla birlikte 46 bin lira da idari para cezası uygulanıyor.
Kaynak: İHA
Gaziantep’te bir sürücünün aracıyla drift yaparak kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı. Son beş yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yaptığı belirlenen sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.
EKİPLER GÖRÜR GÖRMEZ HAREKETE GEÇTİ
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücünün drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda aracın ve sürücünün kimliği tespit edildi.
46 BİN 392 LİRA PARA CEZASI VAR
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası kesilirken, geçmişte de aynı suçu işlediği belirlendi. Bu nedenle ehliyetine süresiz olarak el konulurken, aracı 60 gün boyunca trafikten men edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yasal işlemin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir.