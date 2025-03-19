Ehliyet Sahipleri Dikkat! Trafikte Yapılan Bu Hata Ehliyeti Süresiz Götürüyor, Aracı Trafikten Men Ediyor: 46 Bin Lira Cezası Var

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yasal işlemin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir aracın sosyal medyada drift yapan görüntüleri yayınlanmış ve görüntüler ihbar kabul edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafımdan yapılan incelemede araç tespit edilmiştir. Drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanmıştır. Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti daimi iptal edilmiştir. Bahse konu araç 60 gün trafikten men edilmiştir.