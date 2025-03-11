Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: İlk İhlallerinde Sürücülüğe Veda Edecekler
Trafik cezalarına ilişkin Meclis’e sunulan yeni kanun teklifinde, ihlallere karşı sert önlemler getiriliyor. Trafikte bu ihlali yapanın ilk ihlalinde ehliyetine el konulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Korsan taşımacılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklife göre, yetkisiz ve ruhsatsız yolcu taşımacılığı yapan sürücüler yalnızca para cezasıyla değil, aynı zamanda ehliyetlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalacak.
İHLALE 6 AY, TEKRARINA 1 YIL EHLİYET YASAĞI
Düzenleme kapsamında, ilk kez korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 6 ay el konulacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ehliyet süresi 1 yıla çıkarılacak ve bu süre içinde yeni sürücü belgesi almalarına izin verilmeyecek.
YOLCU GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK
Teklifin gerekçesinde, mevcut para cezalarının caydırıcılığının yetersiz kaldığı belirtilerek, korsan taşımacılığın kayıtlı taşımacıların haklarını ihlal ettiği ve yolcu güvenliğini riske attığı vurgulandı.
Yetkililer, düzenlemenin yasalaşması halinde korsan taşımacılığın büyük ölçüde azalacağını ve vatandaşların daha güvenli ulaşım hizmetlerinden yararlanacağını belirtti.