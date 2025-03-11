Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: İlk İhlallerinde Sürücülüğe Veda Edecekler

İHLALE 6 AY, TEKRARINA 1 YIL EHLİYET YASAĞI

Düzenleme kapsamında, ilk kez korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine 6 ay el konulacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ehliyet süresi 1 yıla çıkarılacak ve bu süre içinde yeni sürücü belgesi almalarına izin verilmeyecek.