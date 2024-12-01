Ehliyet Almada Büyük Değişiklik! Resmen Değişti, Artık Daha Kolay
Ehliyet sahibi olmak isteyen milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemelerle, sürücü belgesi alım sürecine yönelik önemli değişiklikler resmen hayata geçirildi. Bu kapsamda, yaş sınırları da yeniden düzenlenerek daha esnek bir yapıya kavuştu. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet almak veya mevcut sürücü belgesini yenilemek isteyenler için önemli bir değişiklik dönemi başladı. Resmi olarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem yaş sınırlarında hem de yenileme sürelerinde köklü değişiklikler getiriyor.
YAŞ SINIRLAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Ehliyet alımında genç sürücüler için bazı kolaylıklar sağlandı. Özellikle, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için minimum yaş sınırı 16'ya indirildi. Bu düzenleme, gençlerin erken yaşta motorlu araç kullanımına adım atmasına olanak tanıyor. Ayrıca, D sınıfı ehliyet için gerekli yaş sınırı da 26’dan 24’e düşürüldü.
EHLİYET YENİLEME SÜRELERİ DÜZENLENDİ
Yeni trafik düzenlemeleri, ehliyet yenileme sürelerini daha düzenli ve güvenlik odaklı hale getirdi:
80 Yaş ve Üzeri Sürücüler: Bu yaş grubundaki kişiler, artık ehliyetlerini her iki yılda bir yenilemek zorunda olacak. Karar, yaşla birlikte artan sağlık sorunları ve refleks kaybını dikkate alarak trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
65-79 Yaş Arası Sürücüler: Mevcut 3 yıllık yenileme süresi korunurken, düzenli sağlık kontrolleri ile trafikteki güvenliklerinin devamı sağlanacak.
TİCARİ SÜRÜCÜLERE DAHA KATI KURALLAR
Ticari taşıt kullanan sürücüler için daha sıkı düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle, 69 yaşını doldurmuş sürücüler artık ticari araç kullanamayacak. Bu adım, hem yolcu hem de yük taşımacılığında güvenliği artırmayı amaçlıyor.
TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLANIYOR
Yapılan bu değişiklikler, hem sürücüler hem de trafikteki diğer bireyler için daha güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle, ehliyet alım ve yenileme süreçlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi, sürücülerin üzerindeki yükü hafifletecek.