Ehliyet Almada Büyük Değişiklik! Resmen Değişti, Artık Daha Kolay

TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLANIYOR

Yapılan bu değişiklikler, hem sürücüler hem de trafikteki diğer bireyler için daha güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle, ehliyet alım ve yenileme süreçlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi, sürücülerin üzerindeki yükü hafifletecek.