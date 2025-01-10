Ehliyet Affı Çıkacak mı? Yeni Yılda Ehliyetini Kaptıranlar Dört Gözle Bekliyor: İşte Son Gelişme
Ehliyetine el konulan vatandaşlar, 2025 yılında ehliyet affı ile ilgili bir düzenleme olup olmayacağını merakla takip ediyor. Trafik cezaları veya farklı sebeplerle ehliyetini kaybeden sürücüler, bu yıl bir af düzenlemesiyle ehliyetlerini geri alma ihtimalini araştırıyor. Peki, 2025’te ehliyet affı gündemde mi? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılının başında gündeme gelen ehliyet affı talebi, sürücüler tarafından sosyal medyada yoğun şekilde dile getiriliyor. Özellikle #EhliyetAffı etiketiyle yapılan paylaşımlar, konunun Meclis gündemine taşınması için bir kamuoyu oluşturma çabası olarak dikkat çekiyor.
AF ÇIKARSA KİMLER YARARLANABİLİR?
Ehliyet affı düzenlemesinin hayata geçmesi halinde, ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulan veya iptal edilen sürücüler, gerekli başvuruları yaparak belgelerini geri alabilecek. Ancak düzenleme, henüz yasal bir metne dönüşmediği için resmi bir açıklama ya da uygulama bulunmuyor.
Ehliyet affı düzenlemesiyle ilgili herhangi bir yasa teklifi veya resmi açıklama şu ana kadar yapılmadı. Meclis gündemine alınması halinde, düzenleme yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.