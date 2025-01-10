Ehliyet Affı Çıkacak mı? Yeni Yılda Ehliyetini Kaptıranlar Dört Gözle Bekliyor: İşte Son Gelişme

AF ÇIKARSA KİMLER YARARLANABİLİR?

Ehliyet affı düzenlemesinin hayata geçmesi halinde, ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulan veya iptal edilen sürücüler, gerekli başvuruları yaparak belgelerini geri alabilecek. Ancak düzenleme, henüz yasal bir metne dönüşmediği için resmi bir açıklama ya da uygulama bulunmuyor.