Ege’nin 2 Devi Birden Konkordato İlan Etti! 3 Aylık Süreç Resmen Başladı

KONKORDATO SÜRECİNE GİRİLDİ

1999 yılında kurulan ve tıbbi malzeme üretimi alanında hizmet veren Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğaz nedeniyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Başvuru dosyasında S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere de yer aldı.

Mahkeme, bu kişi ve şirketler hakkında 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verdi.