Ege’nin 2 Devi Birden Konkordato İlan Etti! 3 Aylık Süreç Resmen Başladı
Ekonomik zorlukların etkisi birçok sektörde kendini hissettirmeye devam ediyor. Son olarak, İzmir’de kimya ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalardan da konkordato başvurusu geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir merkezli sağlık ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı firmalar, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, başvuruları değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi.
KONKORDATO SÜRECİNE GİRİLDİ
1999 yılında kurulan ve tıbbi malzeme üretimi alanında hizmet veren Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğaz nedeniyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Başvuru dosyasında S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere de yer aldı.
Mahkeme, bu kişi ve şirketler hakkında 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verdi.
KOMİSERLER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEK
Konkordato sürecinin etkin şekilde yönetilebilmesi amacıyla, mahkeme tarafından Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice Karpuzoğlu ve hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Komiserler, şirketlerin mali durumunu inceleyerek konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda rapor hazırlayacak.
Mahkeme ayrıca, konkordato ilanının ardından alacaklılara 7 gün içinde itiraz hakkı tanıdı. Dava dosyasının duruşması ise geçici mühletin sona ereceği tarihe denk gelen 8 Temmuz 2025 saat 14.00 olarak belirlendi.
KİMYA ŞİRKETİNDEN DE KONKORDATO TALEBİ GELDİ
Öte yandan, kimya sektöründe faaliyet gösteren Brimstone Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. de konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, geçici komiserlik görevine yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Hakan Şarap, kimya yüksek mühendisi Şenay Çağıran ve Dr. Murat Şahin’i atadı.