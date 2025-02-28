EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık vakalarının artması üzerine dijital bankacılık işlemlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına önemli bir adım attı. 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte tüm EFT ve havale işlemlerinde artık çift taraflı doğrulama sistemi zorunlu olacak.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

BDDK'nın yeni düzenlemesi, yarından itibaren hem mobil hem de internet bankacılığı üzerinden yapılan para transferlerinde çift doğrulama sistemini zorunlu hale getiriyor. Bu sistem sayesinde, kullanıcıların finansal işlemleri sırasında ek güvenlik önlemleri devralacak ve dolandırıcılık riskleri minimuma indirilecek.