EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!

Günümüzde IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kullanılarak yapılan para transferleri, hızlı ve güvenli işlem yapmayı sağlıyor. Ancak, küçük hatalar büyük kayıplara yol açabilir.

Yanlış bir IBAN girişi veya eksik bilgi, paranın yanlış hesaba gitmesine ya da işlemin gecikmesine neden olabilir. İşte IBAN ile para gönderirken dikkat edilmesi gereken 4 kritik adım: