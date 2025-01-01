EFT ve Havale Arasındaki Farkları Duyunca Çok Şaşıracaksınız

YASAL DÜZENLEMELER

EFT: Bankalar arası bir işlem olduğu için daha sıkı düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, kimlik doğrulama ve işlem kontrolü daha detaylıdır.

Havale: Aynı bankanın içinde gerçekleştirildiği için daha hızlı ve basit bir işlem olarak kabul edilir.