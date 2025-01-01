EFT ve Havale Arasındaki Farkları Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale, bankacılık işlemlerinde sıkça kullanılan iki para transfer yöntemi olarak öne çıkıyor. Her iki yöntem de para gönderimi sağlarken, işlem kapsamı ve işleyiş açısından farklılıklar barındırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
EFT, bankalar arası para transferi için kullanılırken, havale genellikle aynı bankanın hesapları arasında yapılan işlemleri ifade eder. İşte EFT ile havale arasındaki temel farklar...
İŞLEM HIZI
EFT: Bankalar arası işlemler olduğu için yalnızca mesai saatleri içinde gerçekleştirilir. Hafta sonu veya tatil günlerinde yapılan EFT’ler, bir sonraki iş gününde işleme alınır.
Havale: Aynı bankanın hesapları arasında yapıldığından anında gerçekleşir. Eğer hem gönderici hem de alıcı aynı bankada ise işlem derhal tamamlanır.
İŞLEM ÜCRETLERİ
EFT: Bankalar, EFT işlemleri için genellikle bir ücret talep eder. Bu ücret, bankaya ve işlem tutarına göre değişiklik gösterebilir.
Havale: Aynı bankada gerçekleştirilen havale işlemlerinde çoğunlukla ücret alınmaz. Ancak, bazı durumlarda bankalar arasında yapılan havalelerde işlem ücreti uygulanabilir.
KAPSAM VE KULLANIM ALANI
EFT: Farklı bankalar arasında para transferi sağlar. Bu nedenle, alıcı ve gönderici farklı bankalarda hesap sahibi olduğunda EFT kullanılır.
Havale: Sadece aynı bankanın hesapları arasında gerçekleştirilebilir. Gönderici ve alıcının farklı bankalarda hesap sahibi olması durumunda havale yapılamaz; bu durumda EFT tercih edilir.
YASAL DÜZENLEMELER
EFT: Bankalar arası bir işlem olduğu için daha sıkı düzenlemelere tabidir. Bu nedenle, kimlik doğrulama ve işlem kontrolü daha detaylıdır.
Havale: Aynı bankanın içinde gerçekleştirildiği için daha hızlı ve basit bir işlem olarak kabul edilir.
EFT, farklı bankalar arasında para transferi sağlarken, havale yalnızca aynı banka içindeki hesaplar arasında yapılan işlemleri kapsar. Her iki yöntem de farklı ihtiyaçlara hizmet eder ve kullanıcıların işlem türüne göre tercih yapılmasını gerektirir.