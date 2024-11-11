EFT ve FAST Ücretlerinde Flaş Değişiklik: O Uygulama Tamamen Kaldırıldı
Merkez Bankası tarafından yapılan düzenleme kapsamında EFT ve FAST ücretleri için flaş değişiklik yapıldı. Artık azami tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alınması uygulaması ortadan kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT ve FAST işlemlerinde ücretlendirme uygulamasında düzenlemeye gitti. Buna göre, artık bankalar, işlemlerin gerçekleştirildiği saat veya güne bağlı olarak ek ücret alamayacak. Tüm EFT ve FAST işlemleri, azami ücret tarifesi üzerinden aynı oranda ücretlendirilecek.
TCMB’nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklikle bu yeni uygulama Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı düzenleme, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretlere ilişkin tebliğde de güncelleme yapılarak uygulamaya kondu.
Daha önce hafta içi 16.00’dan sonra veya hafta sonları yapılan işlemlerde, azami EFT/FAST tarifelerine yüzde 50 ek ücret uygulanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile artık tüm EFT/FAST işlemlerinde ek ücret olmadan standart tarife geçerli olacak.