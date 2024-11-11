EFT ve FAST Ücretlerinde Flaş Değişiklik: O Uygulama Tamamen Kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT ve FAST işlemlerinde ücretlendirme uygulamasında düzenlemeye gitti. Buna göre, artık bankalar, işlemlerin gerçekleştirildiği saat veya güne bağlı olarak ek ücret alamayacak. Tüm EFT ve FAST işlemleri, azami ücret tarifesi üzerinden aynı oranda ücretlendirilecek.