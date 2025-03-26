Efsane Uçak Otel İflas Etti! 16 Yıldır Hizmet Veriyordu
Dünyanın en ilginç konaklama tesislerinden biri olan Boeing 747 Jumbo Jet'ten dönüştürülen Jumbo Stay 747 Oteli iflas etti. 2009 yılından bu yana İsveç’in Stockholm Arlanda Havalimanı'nda hizmet veren otel, son misafirlerini 17 Mart'ta ağırlayarak faaliyetlerini sonlandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
İflas eden otelin borçlarının ödenmesi için uçak gövdesinin hurdacılara satılması planlanıyor. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntıya giren otel, bir türlü toparlanamayarak iflas etti.
BOEING 747'NİN OTEL MACERASI NASIL BAŞLADI?
Jumbo Stay’in kurucusu ve sahibi Oscar Diös, 2007 yılında Stockholm Arlanda Havalimanı’nda emekliye ayrılan bir Boeing 747 yolcu uçağını satın aldı. Motorları olmayan bu uçak için 3 milyon dolar ödedi.
Söz konusu uçak, Boeing 747-200 serisine aitti ve Mart 1976'da üretim hattından çıkmıştı. İlk kullanıcısı Singapur Havayolları olan uçak, Pan Am, Cathay Pacific, Tower Air, Nationair, Transjet Airways ve North East Airlines gibi havayollarında da hizmet verdikten sonra 2004’te emekliye ayrılmıştı.
GÖVDE OTEL OLARAK YENİDEN TASARLANDI
Oscar Diös’un öncülüğünde başlatılan dönüşüm çalışmaları iki yıl sürdü ve 2009'da otel olarak kapılarını açtı. Havalimanında konaklamak isteyen yolcuların yanı sıra otantik bir deneyim arayan ziyaretçiler de Jumbo Stay 747’nin misafirleri arasında yer aldı.
Toplam 33 oda ve 76 yatak kapasitesine sahip otelin en çok ilgi çeken bölümü, çift kişilik yatağın yerleştirildiği kokpit odasıydı. Bunun yanı sıra standart ve süit odalar da konuklara sunuluyordu.
800 REZERVASYON BELİRSİZLİKTE
İsveç’in Upsala Nya Tidning gazetesine göre pandemi sürecinde ekonomik darboğaza giren otel, bu süreçten çıkmayı başaramadı. 17 Mart 2025’te iflasını açıklayan otelin, almış olduğu 800 rezervasyonun akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.