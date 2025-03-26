Efsane Uçak Otel İflas Etti! 16 Yıldır Hizmet Veriyordu

Toplam 33 oda ve 76 yatak kapasitesine sahip otelin en çok ilgi çeken bölümü, çift kişilik yatağın yerleştirildiği kokpit odasıydı. Bunun yanı sıra standart ve süit odalar da konuklara sunuluyordu.

800 REZERVASYON BELİRSİZLİKTE

İsveç’in Upsala Nya Tidning gazetesine göre pandemi sürecinde ekonomik darboğaza giren otel, bu süreçten çıkmayı başaramadı. 17 Mart 2025’te iflasını açıklayan otelin, almış olduğu 800 rezervasyonun akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.