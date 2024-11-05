Efsane Türk Şirketi Almanlara Satıldı: Kimse Beklemiyordu
115 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olarak bilinen Alman yapı kimyasalları şirketi Master Builders Solutions, Türk firması MBT Teknik Yapı Kimyasalları'nın yüzde 51 hissini satın almak için düğmeye bastı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Alman yapı kimyasalları şirketi Master Builders Solutions, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Türk firması MBT Teknik Yapı Kimyasalları'nın yüzde 51 hissini satın almak için resmi süreci başlattı. Anlaşmanın Rekabet Kurumu tarafından onaylanması durumunda Master Builders Solutions Türkiye'de doğrudan üretime katılacak.
1909 yılında ABD'de kurulmuş ve Almanya'nın Mannheim merkezinde merkezlenen Master Builders Solutions, 115 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olarak biliniyor. 36 farklı ülkede faaliyet gösteren şirket, bin 600 çalışanıyla yıllık yaklaşık 1 milyar euro ciro elde ediyor.
Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, anlaşmanın onaylanması halinde MBT Teknik Yapı Kimyasalları'nda yüzde 49'luk hissesi, Murat Erberdi, Beran Beran, Mansur Bayrak, Hamza Mert Bayrak, Lut Sungur, Ali Rıza Sungur, Gürsel Baran ve Musa Can Baran'da kalacak. Kalan yüzde 51'lik maaş ise Master Builders Solutions Holding GmbH'ye gidecek.
MBT Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu ortaklık, Türkiye'nin inşaat sektöründe sağlıklı çözümler sunacak ve sektör genelinde büyümeyi sağlayacak bir fırsat sunuyor” dedi. Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella ise, Türkiye pazarına doğrudan hizmet vereceğinden memnun olduğunu ifade etti.