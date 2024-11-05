Efsane Türk Şirketi Almanlara Satıldı: Kimse Beklemiyordu

MBT Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran, daha önce yaptığı açıklamada, “Bu ortaklık, Türkiye'nin inşaat sektöründe sağlıklı çözümler sunacak ve sektör genelinde büyümeyi sağlayacak bir fırsat sunuyor” dedi. Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella ise, Türkiye pazarına doğrudan hizmet vereceğinden memnun olduğunu ifade etti.