Efsane Şirket İflasın Eşiğinde: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak
Üretim kapasitesini finansman bulamadığı için artıramayan İsveçli batarya üreticisi Northvolt, BMW'nin 2 milyar dolarlık sözleşmesini de iptal etmesinin ardından iflasın eşiğine geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt, mali sıkıntılar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Şirket, üretimini artırmak için gereken finansmanı bulamayınca, Avrupa otomotiv sektöründeki gücünü hızla kaybetti. Başlangıçta Avrupa'nın Çin'e bağımlılığını azaltarak elektrikli araç bataryalarında lider olmak isteyen şirket, şimdi iflasın eşiğinde. Northvolt, çalışanlarının dörtte birini işten çıkardı.
Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens ve JPMorgan gibi devlerin desteğiyle 15 milyar doların üzerinde finansman sağlayan Northvolt, üretim kapasitesini artırmakta büyük zorluklar yaşadı. BMW gibi önemli müşterilerin siparişlerini iptal etmesi, şirketin zaten zor durumda olan finansal tablosu üzerinde ek bir baskı oluşturdu.
Şirket çalışanları, yaşanan krizin nedenleri arasında kötü yönetim, güvenlik standartlarının yetersizliği, arızalı Çin malı makineler ve şirketin aşırı büyüme hırsını gösteriyor. İsveç hükümeti ise Northvolt'a devlet desteği vermeyi reddederek, şirketin kendi ayakları üzerinde durmasını tercih etti.
Büyük yatırımcılar, sürekli zarar eden şirkete yatırım yapmaktan vazgeçerek, Northvolt'un geleceği hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Bazı yatırımcılar, şirketin önümüzdeki hafta iflas başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.
Northvolt, elektrikli araçların geleceği için kritik öneme sahip olan batarya teknolojisinde Avrupa'nın bir numaralı oyuncusu olmak istiyordu. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, Avrupa'nın bu alandaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir engel teşkil ediyor. Northvolt'un başarısızlığı, Avrupa'nın Çin'e olan bağımlılığını azaltma çabalarına darbe olabilir.
Northvolt'un geleceği belirsizliğini koruyor. Şirket yönetimi, farklı seçenekleri değerlendirdiğini ve stratejik bir gözden geçirme süreci içinde olduğunu belirtiyor. Ancak yatırımcıların çekilmesi ve hükümetin desteğini almaması, şirketin hayatta kalma şansını zayıflatıyor.