Efsane Şirket İflasın Eşiğinde: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak

Büyük yatırımcılar, sürekli zarar eden şirkete yatırım yapmaktan vazgeçerek, Northvolt'un geleceği hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Bazı yatırımcılar, şirketin önümüzdeki hafta iflas başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.

Northvolt, elektrikli araçların geleceği için kritik öneme sahip olan batarya teknolojisinde Avrupa'nın bir numaralı oyuncusu olmak istiyordu. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, Avrupa'nın bu alandaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir engel teşkil ediyor. Northvolt'un başarısızlığı, Avrupa'nın Çin'e olan bağımlılığını azaltma çabalarına darbe olabilir.