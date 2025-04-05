Efsane Futbol Takımı İflas Etti! Bütün Futbolcular Tek Tek Sözleşmelerini Feshetti

MAAŞ ALAMAYAN FUTBOLCULAR İSTİFA ETTİ

Yaşanan maaş krizinin ardından sözleşmesini fesheden futbolcular, ödenmeyen maaşlar için iflas yardımı talebinde bulunabilecek. Almanya’daki yasal süreç gereği, bu başvuru sayesinde son üç ayın maaşlarının bir kısmının devlet desteğiyle karşılanması mümkün olabilecek.

İflas süreci sadece kadroyu değil, kulübün ligdeki konumunu da olumsuz etkiledi. Tüm futbolcuların ayrılığıyla sarsılan kulüp, ayrıca 9 puanlık bir ceza aldı. Bu gelişme, 1. FC Düren’in küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Kulüp yönetimi, Nisan ayındaki maçların oynanabilmesi için 100 bin Euro’luk bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Ancak bu ödeme sağlanamadığı için hem finansal hem sportif kriz derinleşti.