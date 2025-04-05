Efsane Futbol Takımı İflas Etti! Bütün Futbolcular Tek Tek Sözleşmelerini Feshetti
Almanya’da iflas eden futbol kulübünde maaş krizinin ardından tüm oyuncular ve teknik ekip sözleşmelerini feshederek istifa etti. Kulüp 9 puan silme cezası aldı, küme düşme tehlikesi kapıya dayandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalan 1. FC Düren futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu. Aylar süren maaş krizinin ardından kulüpteki tüm futbolcular, teknik ekip ve personel sözleşmelerini feshederek kulüpten ayrıldı.
Artı49’un aktardığına göre, kulüpte ocak ayından bu yana hiçbir ödeme yapılmadı. Kulübün sportif direktörü Adam Matuschyk, yaşanan süreçte tüm oyuncuların sözleşmelerini feshetme hakkına sahip olduklarını açıkladı. Bu haktan yararlananlar arasında başantrenör Kristopher Fetz ve Matuschyk de yer aldı.
MAAŞ ALAMAYAN FUTBOLCULAR İSTİFA ETTİ
Yaşanan maaş krizinin ardından sözleşmesini fesheden futbolcular, ödenmeyen maaşlar için iflas yardımı talebinde bulunabilecek. Almanya’daki yasal süreç gereği, bu başvuru sayesinde son üç ayın maaşlarının bir kısmının devlet desteğiyle karşılanması mümkün olabilecek.
İflas süreci sadece kadroyu değil, kulübün ligdeki konumunu da olumsuz etkiledi. Tüm futbolcuların ayrılığıyla sarsılan kulüp, ayrıca 9 puanlık bir ceza aldı. Bu gelişme, 1. FC Düren’in küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.
Kulüp yönetimi, Nisan ayındaki maçların oynanabilmesi için 100 bin Euro’luk bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Ancak bu ödeme sağlanamadığı için hem finansal hem sportif kriz derinleşti.