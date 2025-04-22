Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu

ACISIYLA MEŞHUR BİBER, TOPLAMA AŞAMASINDA GÖZYAŞI DÖKTÜRÜYOR

Hasat döneminin en zorlu kısmı ise biberlerin toplanması süreci olarak öne çıkıyor. Aşırı acı içeriğe sahip olan biberlerle temas eden işçiler, çalışma sırasında farkında olmadan ellerini yüzlerine götürdüklerinde göz yanması ve yaşarma gibi etkilerle karşılaşıyor. Tarlada çalışan üreticiler bu duruma alışkın olduklarını belirtirken, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Allah yardımcımız olsun” sözleriyle sürece hazırlanıyor.