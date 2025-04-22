Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Edirne'de acı biber üreticileri, artan üretim giderleri karşısında çözüm olarak fideyi dışarıdan temin etmek yerine kendi seralarında yetiştirmeye yöneldi. Mayıs ayında hasadına başlanan Karaağaç acı biberi, toplama sürecinde çalışanlara zor anlar yaşatıyor. Biberin yoğun acılığı, tarlada toplanırken üreticilerin gözlerini yaşartıyor ve mesai boyunca ciddi fiziksel zorluklara neden oluyor.
Kaynak: DHA
Edirne’de, özellikle tava ciğerin yanında sunulan meşhur Karaağaç acı biberinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Artan maliyetlere karşı çözüm arayan üreticiler, fide teminini dışarıdan almak yerine kendi seralarında üretmeye yöneldi.
Üretici Tunahan Ule, bu yıl fide fiyatlarının 6 ila 8 lira arasında değiştiğini belirterek, sadece fide giderinin yaklaşık 3 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. Ule, bu maliyetin önüne geçmek için Karaağaç'ta kurduğu seralarda yaklaşık 500 bin fideyi kendisinin yetiştirdiğini söyledi.
FİDELER MAYIS'TA TOPRAKLA BULUŞACAK
Ule, fidelerin nisan ayında serada büyütülmeye başlandığını ve 6-10 Mayıs tarihleri arasında tarlaya dikileceğini açıkladı. Ürünlerin temmuz ayı ortasında hasat edileceğini belirten Ule, "Şu an elimde tuttuğum fide bir ayda bu hale geldi. Yaklaşık iki ay sonra hasadını yapacağız. Sonrasında da tava ciğerin yanında sofralarda yerini alacak" dedi.
ACISIYLA MEŞHUR BİBER, TOPLAMA AŞAMASINDA GÖZYAŞI DÖKTÜRÜYOR
Hasat döneminin en zorlu kısmı ise biberlerin toplanması süreci olarak öne çıkıyor. Aşırı acı içeriğe sahip olan biberlerle temas eden işçiler, çalışma sırasında farkında olmadan ellerini yüzlerine götürdüklerinde göz yanması ve yaşarma gibi etkilerle karşılaşıyor. Tarlada çalışan üreticiler bu duruma alışkın olduklarını belirtirken, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Allah yardımcımız olsun” sözleriyle sürece hazırlanıyor.