E.Coli Salgını McDonald’s’ı Vurdu! Büyük İndirime Gitti, Satışları Resmen Çakıldı
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden McDonald’s (MCD.N), ABD'deki çeyreklik satışlarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşadığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, E. coli salgınının müşteri talebini olumsuz etkilemesi ve tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ABD’deki benzer satışlarının yüzde 1,4 oranında gerilediğini açıkladı. Bu, COVID-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemdeki daralmadan bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Analistlerin yüzde 0,4’lük düşüş beklentisinin üzerinde gelen rakam, yatırımcıları şaşırttı.
E.COLİ SALGINI MCDONALD’S’I VURDU
McDonald's, Ekim ayında patlak veren ve ABD genelindeki 14 bin restoranının beşte birinde Quarter Pounder hamburgerlerinin geçici olarak satıştan kaldırılmasına neden olan E. coli salgınının ardından müşteri trafiğinde azalma yaşadı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yüzlerce kişinin hastalanmasına ve en az bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgınla ilgili soruşturmasını 3 Aralık'ta tamamladı.
Şirket, müşteri sayısında çeyrek bazında hafif bir artış yaşansa da, kişi başına harcamanın düşmesi nedeniyle gelirlerinin baskı altında kaldığını belirtti.
BÜYÜK İNDİRİME GİTTİ
Fast-food sektöründeki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte McDonald's, Yum Brands (YUM.N) ve Wendy's (WEN.O) gibi rakipleriyle birlikte müşteri çekmek için indirimli menü seçeneklerini artırdı. Haziran ayında başlattığı 5 dolarlık yemek kampanyasını Aralık ayına kadar uzatan şirket, Ekim ayında ise Chicken Big Mac ve diğer özel ürünleri piyasaya sürdü.
Ancak analistler, büyük indirimlere olan bağımlılığın uzun vadede franchise işletmecilerinin kârlılığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. BTIG analisti Peter Saleh, McDonald's’ın önümüzdeki dönemde müşterilerini büyük indirimlerden uzaklaştırmasının zor olabileceğini belirterek, bu durumun şirketin kar marjlarına baskı yaratabileceğini söyledi.
NET GELİR ÇAKILDI
McDonald’s’ın uluslararası pazarlardaki satışları, 31 Aralık’ta sona eren çeyrekte yüzde 4,1 artarak beklentileri aştı. Özellikle Orta Doğu ve Japonya’daki güçlü talep, bu büyümeye öncülük etti. İngiltere’de yaşanan zayıflığa rağmen, uluslararası satışlar yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.
Şirketin küresel satışları ise çeyrek bazında yüzde 0,4 yükselerek, analistlerin yüzde 0,63’lük düşüş beklentisini tersine çevirdi. McDonald's'ın düzeltilmiş bazda net geliri, yüzde 5 düşüşle 2,04 milyar dolara geriledi.