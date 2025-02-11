E.Coli Salgını McDonald’s’ı Vurdu! Büyük İndirime Gitti, Satışları Resmen Çakıldı

BÜYÜK İNDİRİME GİTTİ

Fast-food sektöründeki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte McDonald's, Yum Brands (YUM.N) ve Wendy's (WEN.O) gibi rakipleriyle birlikte müşteri çekmek için indirimli menü seçeneklerini artırdı. Haziran ayında başlattığı 5 dolarlık yemek kampanyasını Aralık ayına kadar uzatan şirket, Ekim ayında ise Chicken Big Mac ve diğer özel ürünleri piyasaya sürdü.

Ancak analistler, büyük indirimlere olan bağımlılığın uzun vadede franchise işletmecilerinin kârlılığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. BTIG analisti Peter Saleh, McDonald's’ın önümüzdeki dönemde müşterilerini büyük indirimlerden uzaklaştırmasının zor olabileceğini belirterek, bu durumun şirketin kar marjlarına baskı yaratabileceğini söyledi.