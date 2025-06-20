e-Ticaret Devi Yapay Zekayı Seçti: 27 Binden Fazla Çalışanını Kapının Önüne Koydu

İNSAN GÜCÜ AZALIYOR

Yapay zekanın; lojistik merkezleri, müşteri destek hizmetleri, otomasyon sistemleri ve veri tahmin modellerinde ciddi bir verimlilik sağladığını belirten Jassy, bu sayede birçok departmanda daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak buna karşılık, YZ uzmanlığı olan yeni yeteneklere yönelik talebin arttığını da dile getirdi.