e-Ticaret Devi Yapay Zekayı Seçti: 27 Binden Fazla Çalışanını Kapının Önüne Koydu
Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Amazon, önümüzdeki yıllarda operasyonlarını yapay zeka (YZ) temelli bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda bu dönüşüm sürecinin istihdamda ciddi değişiklikler yaratacağını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Jassy, Amazon’un halihazırda 1000’den fazla yapay zeka projesi üzerinde çalıştığını ve bu sayının hızla arttığını ifade etti. Şirketin üzerinde yoğunlaştığı projeler arasında; sesli asistanın gelişmiş versiyonu “Alexa+”, alışveriş deneyimini kolaylaştıracak yapay zeka destekli araçlar, satıcılarla etkileşim sağlayan sistemler ve dijital reklam optimizasyonuna yönelik çözümler yer alıyor.
İNSAN GÜCÜ AZALIYOR
Yapay zekanın; lojistik merkezleri, müşteri destek hizmetleri, otomasyon sistemleri ve veri tahmin modellerinde ciddi bir verimlilik sağladığını belirten Jassy, bu sayede birçok departmanda daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak buna karşılık, YZ uzmanlığı olan yeni yeteneklere yönelik talebin arttığını da dile getirdi.
İKİ YILDA 27 BİN KİŞİYLE YOLLARI AYIRDI
Amazon, 2022 yılından bu yana yaklaşık 27 bin çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirket, teknolojinin sunduğu olanaklarla daha az personelle daha yüksek performans hedefliyor. Bu yaklaşım, ileri düzey dijital yetkinliklere sahip çalışanlar için yeni fırsatlar doğururken; klasik iş kollarında istihdam edilen personel sayısında azalmaya yol açıyor.