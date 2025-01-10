e-Ticaret Devi ‘Hemen Bırakın’ Diyerek Uyardı: Acil Toplatılma Kararı Verildi! İmha Edilecek…
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yapılan incelemelerin ardından Dijitsu marka televizyon markasının bazı modelleri için “güvensiz ürün” olması nedeniyle toplatılıyor.
Kaynak: DonanımHaber
Teknolojik ürünlere ypaılan incelemeler sonucunda Dijitsu marka bazı televizyon modelleri "güvensiz ürün" olarak tespit edildi ve toplatılma kararı verildi. E-Ticaret devi Amazon, müşterilerini uyardı.
Axen ve Onvo markalarının ise bazı modellerinde enerji etiketi değişikliği yapılmasını istedi.
TOPLATMA KARARI ALINAN DİJİTSU MODELLERİ
Dijitsu markasına ait belirli televizyon modellerinin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti. Toplatma kararı alınan modeller şöyle:
Dijitsu 32DS8500
Dijitsu 50DS8800
Dijitsu 55DS8500
Dijitsu 65DS8500
Dijitsu 65DS8800
Bu modellere sahip kullanıcıların televizyonlarını kullanmayı bırakması ve duyuruda belirtilen adrese göndermesi gerektiği vurgulandı.
ETİKET GÜNCELLENMESİ GEREKEN MODELLER HANGİLERİ?
Enerji etiketi hatalı olarak işaretlenen Dijitsu modelleri ise şu şekilde sıralandı:
Dijitsu 32DS9800
Dijitsu 43DS9800
Dijitsu 50DS9800
Bakanlık, enerji etiketi güncellemesi dışında bu modeller için başka bir işlem gerekmediğini açıkladı.
AMAZON’DAN MÜŞTERİLERİNE UYARI
E-ticaret platformu Amazon, "güvensiz ürün" listesinde yer alan televizyon modellerini satın alan müşterilerini bilgilendirdi. Gönderilen mesajda, "Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz" ifadesine yer verilirken, Bakanlık kararına yönlendiren bir bağlantı da paylaşıldı.
AXEN VE ONVO MODELLERİNDE ETİKET GÜNCELLEMESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Axen ve Onvo markalarına ait bazı televizyon modellerinde enerji etiketlerinin yanlış belirlendiğini tespit etti. Ancak bu modeller için herhangi bir toplatma kararı alınmadı.
Güncellenmesi gereken enerji etiketi bulunan modeller şunlar:
Axen Modelleri:
AX32DAB04
AX32DAB13
AX50FIL242
AX43DIL13
Onvo Modelleri:
OV32150
OV42250
OV43250
OV50350
OV65500
OV75F500