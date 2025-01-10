e-Ticaret Devi ‘Hemen Bırakın’ Diyerek Uyardı: Acil Toplatılma Kararı Verildi! İmha Edilecek…

ETİKET GÜNCELLENMESİ GEREKEN MODELLER HANGİLERİ?

Enerji etiketi hatalı olarak işaretlenen Dijitsu modelleri ise şu şekilde sıralandı:

Dijitsu 32DS9800

Dijitsu 43DS9800

Dijitsu 50DS9800

Bakanlık, enerji etiketi güncellemesi dışında bu modeller için başka bir işlem gerekmediğini açıkladı.

AMAZON’DAN MÜŞTERİLERİNE UYARI

E-ticaret platformu Amazon, "güvensiz ürün" listesinde yer alan televizyon modellerini satın alan müşterilerini bilgilendirdi. Gönderilen mesajda, "Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz" ifadesine yer verilirken, Bakanlık kararına yönlendiren bir bağlantı da paylaşıldı.