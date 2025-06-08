e-Devlet'te Yeni Dijital Dönem Başladı: Uygulama Resmen Duyuruldu

KAMU HİZMETİNDE YENİ STANDART: TUCBS

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, sadece veri paylaşımında değil, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm ve verimlilik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Coğrafi veri üretim maliyetlerini azaltan sistem, aynı zamanda kamu kurumları arasında dijital uyumu ve bütünleşik hizmet anlayışını destekliyor.

Yeni nesil kamu yönetiminde şeffaflık, hız ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenecek olan TUCBS, Türkiye'nin dijital devlet vizyonuna katkı sağlamayı sürdürüyor.