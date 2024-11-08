e-Devlet'te Artık Tamamen Ücretsiz Olacak: Milyonları İlgilendiren Değişiklik

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME KABUL EDİLECEK

SGK, GİB, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan yaklaşık 200 kamu kurumu, internet üzerinden ödeme kabul edilecek. Yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı gibi kamu hizmetlerinin çalışan dökümlerinin de bu sistemlere dahil edilmesi planlanıyor.