e-Devlet'te Artık Tamamen Ücretsiz Olacak: Milyonları İlgilendiren Değişiklik
Kamu Ödeme Geçidi sisteminde yeni dönem başladı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen bu yeni altyapıda, 180'den fazla kamu kurumuna e-Devlet üzerinden güvenli ödeme yapılabilecek.
Kaynak: AA
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kamu Ödeme Geçidi sistemini güncelledi. Yeni düzenlenen sistemde 180'i aşkın kamu kuruluşuna e-Devlet üzerinden güvenli ödeme imkanı sunulmaya başladı. Bu yeni altyapı, işlem başına maliyet, altyapı ve bakım gibi ek masraflardan da tasarruf sağlıyor.
Güncellemeyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait ödemeler artık e-Devlet üzerinden daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. 2014 yılında faaliyete geçen Kamu Ödeme Geçidi, BKM'nin doğrudan entegrasyon sunumu yeni ürünlerle yeniden yapılandırıldı.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME KABUL EDİLECEK
SGK, GİB, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan yaklaşık 200 kamu kurumu, internet üzerinden ödeme kabul edilecek. Yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı gibi kamu hizmetlerinin çalışan dökümlerinin de bu sistemlere dahil edilmesi planlanıyor.
ÜCRETSİZ OLARAK SUNULACAK
BKM'nin kendi kaynak yazılımlarıyla tamamen yeniden yapılandırdığı Kamu Ödeme Geçişi yoluyla, ödeme süreçlerini kolaylaştırıp teknik aksaklıkları minimuma indirirken, başlangıçta ve şirketlerde tüm kalıcı ve TROY kart dahil farklı kart şemaları ile ödeme yapabilecek. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, kamu kurumlarının hızlı entegrasyon yapabilmesine olanak tanıyarak verimlilik sağlıyor.